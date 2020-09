Coronavirus, altri 4 casi positivi in provincia: un paziente ricoverato

Sono 4 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 1 settembre, in provincia di Latina, di cui tre trattati a domicilio. Si tratta di 1 paziente di Aprilia, 1 di Fondi, 1 di Latina e 1 di Minturno.

Si comunica anche 1 nuovo caso positivo, non residente in provincia.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 780, di cui 545 sono ormai guariti. Sono ancora 198 le persone positive sul territorio pontino, di cui 160 trattati nelle loro abitazioni.

La Asl continua a raccomandare, come ogni giorno, a tutti ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando

rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla

mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle

mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Intanto la Regione si sta attrezzando con un milione di tamponi rapidi, quelli che danno risultati in mezz’ora, per far fronte all’autunno e alla possibilità che scuole e trasporti possano creare un’emergenza Covid difficile da fronteggiare.

“Con questi strumenti renderemo più sicuri i trasporti e anche l’attività scolastica”, ha dichiarato a Radio Cusano Campus l’assessore alla Salute Alessio D’Amato.