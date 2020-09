Paura domenica notte per un imprenditore agricolo sequestrato da tre malviventi nella sua abitazione per la rapina. L’uomo, verso le 22, ha sentito dei rumori e si è presto accorto che tre uomini erano entrati in casa, nella zona tra Borgo Montello e Borgo Bainsizza.

Il 70enne è stato picchiato e sequestrato. Nel frattempo i banditi avrebbero preso 5mila euro per fuggire poco dopo. L’uomo, dopo lo choc iniziale, ha così potuto chiamare la polizia. Le indagini sono in corso.