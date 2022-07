Provincia di Latina assediata dal fuoco, ogni giorno decine di roghi

Continua incessante l’emergenza incendi in tutto il territorio provinciale, alla media di oltre 20 interventi di rilievo al giorno da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabinieri. Nelle ultime 24 ore sterpaglie, bosco e culture in fumo per un totale di 26 interventi.

Il più rilevante sicuramente nel territorio di Formia, in località Monte di Mola dove circa 70 ettari di macchia mediterranea sono stati divorati dalle fiamme, nonostante l’intervenuto di un elicottero Erickson della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale VVF e due elicotteri della Regione Lazio coordinati da un Dos VVF. A terra la squadra VF AIB di Fondi e volontari di Protezione Civile. Nel tardo pomeriggio sempre nel Comune di Formia, in località Castellonorato, un incendio di vegetazione che coinvolto poco meno di 10 ettari. Sul posto la squadre ordinarie VVF di Gaeta e Castelforte, Volontari di Protezione Civile ed un elicottero della regione Lazio coordinato da un DOS VVF. In entrambi gli incendi le fiamme hanno minacciato abitazioni, senza fortunatamente coinvolgere persone.

Altri incendi di diversa intensività, ma che hanno comunque destato preoccupazione, si sono verificati nei comuni di Pontinia, Maenza, Priverno, Sezze, Sermoneta, Formia, Sabaudia, Terracina, Latina, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Fondi, Aprilia, Cisterna di Latina e Sonnino.