Sperlonga è stato scelto da Tim per i nuovi spot nazionali. La società di telecomunicazioni e internet vuole spiegare come in soli 5 mesi, la connessione ultrabroadband sia stata estesa in 2.000 comuni italiani, situati prevalentemente in aree rurali o a bassa densità abitativa.

Le meraviglie del capoluogo pontino saranno accompagnate da un sottofondo musicale in stile “Intervallo TV”, e descriveranno, insieme alle altre immagini, l’arrivo della copertura a banda ultralarga di Timm che “accende” i panorami di una selezione di comuni distribuiti tra nord, centro e sud dell’Italia.

Il messaggio finale è: “E andiamo avanti”, che si riferisce all’idea dell’Italia che riparte dopo lo stop dovuto al lockdown, ma spiega anche che l’azienda non si è mai fermata, anzi continua ad accelerare sul piano di copertura a banda ultralarga raggiungendo ancora più famiglie e imprese con la fibra e l’internet veloce soprattutto nelle “aree bianche” del paese.

Proprio grazie all’intensificazione dei programmi di cablaggio e al potenziamento della rete realizzato dall’inizio di marzo TIM ha garantito, anche durante il lockdown, la prosecuzione di tutte le attività, in particolare lo smart working e la didattica online, gestendo in maniera ottimale i picchi di traffico che si sono verificati in questa delicata fase.

La campagna è realizzata dalla Funzione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, agenzia Havas.