Coronavirus, ancora 3 morti in provincia. Oltre 7mila i positivi in totale

Il coronavirus porta via altri 3 pazienti facendo salire a 113 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Si tratta di una persona di Latina, una di Sonnino e una di Aprilia.

Sono invece 183 i nuovi casi positivi in provincia di Latina, rispetto alla giornata di ieri. Sono 31 nel capoluogo pontino e 21 ad Aprilia. Gli altri sono di Bassiano (1), di Castelforte (2), di Cisterna (22), di Cori (2), di Fondi (20), di

Formia (5), di Gaeta (11), di Itri (5), di Lenola (4), di Maenza (1), di Minturno (9), di

Pontinia(2), di Priverno (3), di Roccagorga (1), di S. Felice Circeo (2), di Sabaudia (6), di Santi Cosma e Damiano(2), di Sermoneta (1), di Sezze (4), di Sonnino (1), di Sperlonga (4), di Spigno Saturnia (2) e di Terracina (21).

Il numero dei positivi sono in totale sul territorio pontino 7143. I guariti invece 1595. Attualmente sono positive 5435 persone, delle quali 168 sono ricoverate, mentre le altre sono trattate in casa o semplicemente in isolamento.