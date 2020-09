Coronavirus, buone notizie per mamme e bimbi: l’allattamento al seno è “sicuro”

Allattare al seno, ai tempi del coronavirus, sembra essere una delle cose più sicure da fare. Uno studio europeo ha infatti dato un risultato incoraggiante: l’allattamento al seno sembra non trasmettere il coronavirus da una mamma positiva al neonato.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista medica Frontiers in pediatrics ed è stato condotto in Europa, sul maggiore numero di casi e si tratta dell’unico che ha incrociato la ricerca del virus nel latte materno con la valutazione clinica dei bimbi. A coordinare la ricerca, la Città della Salute di Torino.

Ad essere esaminato il latte di 14 mamme positive: un solo campione è risultato positivo a sua volta, per breve tempo. Rispettando tutte le regole – uso della mascherina, lavaggio delle mani, pulizia e disinfezione delle superfici e degli oggetti in uso – non c’è stata trasmissione e nel giro di un mese 4 bimbi positivi sono guariti.