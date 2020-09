Latina, il drive-in per i tamponi si sposta al Sani. Ed è subito fila

È partito il drive-in nella nuova sede di Viale Le Corbusier, presso l’Istituto ex Sani di Latina. Qui già da stamattina una lunga fila di auto si nota lungo la strada, anche se al momento non sembra creare problemi alla circolazione, perché occupa lateralmente lo spazio di un parcheggio, anche se – va ricordato- nella zona esiste uno svincolo per la Pontina e le ore di punta non sono ancora state testate.

Lo spostamento dall’ospedale Santa Maria Goretti presso la nuova sede si era reso necessario proprio per intralcio alla circolazione che ogni giorno si creava su Via Verdi, con auto contromano e con una fila che arrivava talvolta fino alla circonvallazione con evidenti problemi di sicurezza stradale nel centro storico.