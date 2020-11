Coronavirus: cala il numero dei nuovi positivi, ma ancora 3 morti

Tre sono i morti registrati oggi per Covid dalla Asl di Latina: uno del capoluogo pontino, uno di Cori e l’altro di Terracina.

Sono 162 invece i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 9 novembre, dalla Asl di Latina in tutta la provincia. Molti meno rispetto a quelli registrati nei giorni scorsi.

Si tratta di persone di Aprilia (21), di Castelforte (1), di Cisterna (10), di Cori (2), di Fondi (20), di Formia (5), di Gaeta (5), di Itri (1), di Latina (39), di Lenola (1), di Minturno (5), di Norma (2), di Pontinia (1), di Priverno (7), di Prossedi (1), di Roccagorga (3), di Roccasecca dei Volsci (1), di Sabaudia (9), di San Felice Circeo (5), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (3), di Sezze (6), di Sonnino (1) e di Terracina (12).

Salgono così a 5245 i casi totali dall’inizio della pandemia, con 1189 guariti e 76 decessi. Sfiora i 4mila (3984), il numero delle persone attualmente positive. 3704 sono nelle loro abitazioni, ma 280 hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Per far fronte a questa emergenza la Asl di Latina ha disposto anche la realizzazione di una tensostruttura fuori dal pronto soccorso dell’ospedale Goretti, per l’accoglienza dei pazienti Covid.