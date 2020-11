Monte San Biagio, picchia e sequestra l’amante nella stanza d’albergo: arrestato

Incontra l’amante in una stanza d’albergo, ma in preda alla gelosia la picchia e la chiude a chiave. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti i carabinieri di Monte San Biagio che hanno arrestato il 35enne per lesioni personali aggravate e sequestro di persona.

La ragazza di 28 anni era rimasta bloccata nella stanza della struttura ricettiva dopo essere stata malmenata. Il 35enne, dopo le formalità di rito, è stato riportato a casa: ha ottenuto infatti gli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.