Coronavirus, costante l’aumento di casi in provincia di Latina: 10 contagi in più

Regolare ma costante l’aumento dei contagi da Covid-19 in provincia di Latina. Rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio. Ancora 4 a Fondi che conferma la criticità in questo comune ormai da tempo zona rossa. Poi 2 a Spigno Saturnia, 1 a Latina, 1 ad Aprilia, 1 a Priverno e 1 a Itri.

In totale sono 402 i positivi. Complessivamente, sono 1.862 le persone in isolamento domiciliare. Invece in 4.477 hanno terminato il periodo di isolamento.

Sono disponibili ulteriori 55 kit di telemonitoraggio domiciliare per pazienti covid-19, rispetto ai 93 già attivati.

Le raccomandazioni della Asl di Latinasono sempre quelle di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza).

Fondamentali per arginare i contagi il rispetto delle distanze, il lavaggio frequente delle mani e il divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.