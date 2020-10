Coronavirus, da lunedì altri 12 posti Covid al Goretti

Da lunedì riapre il reparto di medicina d’urgenza del Santa Maria Goretti e saranno altri 12 posti letto dedicati ai pazienti covid e saranno di terapia sub-intensiva.

Dalla giornata di ieri 73 i pazienti positivi ricoverati, noi 91 sono invece gli attuali posti letto a disposizione.

“La stima è che il 10% del numero di positivi che ogni giorno viene scoperto, viene poi ricoverato per complicanze. Si comprenda dunque che la curva dei contagi deve assolutamente scendere – ha detto il direttore generale dell’ASL Giorgio Casati – La strada è altrimenti quella di dedicare il Santa Maria Goretti esclusivamente ai pazienti covid, come lo scorso marzo, quando siamo arrivati a ricoverare 180 pazienti con il coronavirus contemporaneamente. Una situazione del genere metterebbe però a repentaglio la continuità assistenziale dei pazienti con patologie croniche, che nella provincia di Latina sono 220mila e dei quali la metà con più patologie. Si pensi che negli ultimi tempi sono aumentati i morti per infarto: le persone hanno paura di andare in ospedale”.