Coronavirus: di nuovo chiusi i servizi in Via Cervone a Latina

Sono di nuovo chiusi al pubblico il Servizio mobilità e trasporti e l’Ufficio ritiro atti giudiziari, tutti siti in un’ala del piano terra dello stabile di via Cervone. I dipendenti sono stati posti in smart working e gli uffici saranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.

La misura di cautela è stata adottata in attesa dell’esito delle procedure sanitarie nei confronti di un dipendente che nei giorni scorsi è stato a contatto con un conoscente poi risultato positivo al Covid-19. All’esito del tampone al quale verrà sottoposto il dipendente, verranno adottate le ulteriori eventuali misure.

I contatti utilizzabili dai cittadini in questa fase sono comunicati mediante affissione di cartelli presso la struttura e vengono riepilogati a seguire:

• problematiche e istanze legate alla Mobilità: umberto.martone2@comune.latina.it

• problematiche e istanze legate ai Trasporti: daniela.prandi@comune.latina.it

• problematiche e istanze legate al Ritiro Atti Giudiziari: servizio.polizialocale@pec.comune.latina.it