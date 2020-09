Coronavirus, Tripodi (Lega) se la prende con il Goretti: “C’è anarchia”

Il consigliere regionale della Lega, Angelo Tripodi, se la prende con l’ospedale di Latina Santa Maria Goretti. “Sembra prevalere l’anarchia – scrive in una nota il capogruppo leghista alla Pisana – Mentre gli operatori rischiano la vita ogni giorno per il Covid 19, in molti mi segnalano che non verrebbero fatte rispettare agli utenti le misure di sicurezza: dalle mascherine non indossate correttamente all’interno dell’ospedale alla mancanza della misurazione, a volte, della temperatura agli accessi del nosocomio”.

E se la prende con la politica: “Credo che l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, e il direttore generale dell’Asl pontina, Giorgio Casati, debbano attivarsi per debellare questo malcostume non solo al Goretti ma in ogni struttura sanitaria in provincia e nel Lazio. Soprattutto all’indomani dei 35 casi da coronavirus che sono stati registrati a Latina e in provincia”.