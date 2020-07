Coronavirus, due nuovi casi positivi e un decesso al Goretti

Due nuovi casi positivi al coronavirus sono stati registrati dalla Asl di Latina: uno è riferito al capoluogo pontino, l’altro invece al Comune di Anzio. Nel reparto di malattie infettive del Goretti è invece morto un paziente residente a Latina; sale così a 36 il numero dei decessi totale. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

“Le caratteristiche dei casi odierni – spiega la Asl in una nota – come in parte quelli dei giorni scorsi, pongono in evidenza quanto sia insidioso il virus. Si tratta di soggetti che presentano una situazione di positività a bassa o a bassissima carica e che, per questa ragione, risultano positivi solo a seguito della ripetizione del tampone. Per queste persone, sempre asintomatiche o paucisintomatiche, il riconoscimento della positività è determinata dall’effettuazione del tampone in diversi momenti di contatto con strutture sanitarie dove, solo occasionalmente, in uno di questi passaggi, a seguito dell’esame sierologico e/o del tampone, emerge infine la positività. Questa evidenza deve portare al mantenimento della massima attenzione nell’adozione delle misure di contenimento del contagio”.