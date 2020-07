Aprilia, Gianfranco Caracciolo fuori dalla giunta comunale

Ieri l’ultima riunione di giunta e poi le dimissioni. L’assessore alle Attività produttive del Comune di Aprilia dopo due anni lascia l’incarico, rimettendo il mandato nelle mani del sindaco Antonio Terra, il quale non ha ancora nominato un successore.

“La decisione – fa sapere Caracciolo – è motivata da ragioni strettamente personali, motivi che mi avrebbero impedito di svolgere a tempo pieno l’incarico conferitomi”. L’ormai ex assessore per dimettersi, a conclusione del suo percorso, ha voluto attendere il voto sulla delibera per l’individuazione di un soggetto che gestisca il mercatino dell’usato.

Il sindaco ha accettato le dimissioni, ringraziando l’ex assessore per il suo impegno: “Gianfranco – commenta Terra in una nota – ha assicurato, sin dal momento della nomina, dedizione e passione, ricoprendo l’incarico affidatogli con grande spirito di servizio a lui va il grazie dell’amministrazione comunale e dell’intera città. Sono certo che, anche nel futuro, non farà mancare il suo contributo al governo della Città, attraverso i suoi consigli e le sue considerazioni”.