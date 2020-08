Coronavirus, Federico fashion style positivo: contagiate Letizia e la figlioletta

Alla fine sono risultati tutti e tre positivi al coronavirus. Dopo la vacanza in Sardegna Federico Lauri, alias Federico fashion style, parrucchiere dei vip ora in isolamento nella sua casa di Anzio perché positivo al covid, aveva accusato i primi sintomi. Nei giorni scorsi aveva postato anche un mini video su Instagram, in cui diceva di stare meglio: era con gli infermieri, venuti a visitarlo.

Poche ore fa però un’altra tegola: anche la moglie Letizia e la figlioletta di tre anni sono positive al coronavirus. Lo ha svelato la mamma stessa in una storia su Instagram spiegando: “Sia io che Sophie siamo risultate positive. I risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo visto che i tamponi li avevano fatti lunedì appena saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene, Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino. Per chi ha da sparlare o da ridire non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato”.