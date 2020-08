Il Covid non risparmia i vip: Federico Fashion Style contagiato in Sardegna. Un mese fa il casting a Sermoneta

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il Covid-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”.

Il messaggio è stato scritto poche ore fa su Instagram da Federico Fashion Style, il parrucchiere delle vip che a fine luglio era stato a Sermoneta per un casting, poi era tornato a Milano al lavoro. Oggi lo stylist è in isolamento nella sua casa di Roma ed avvisa tutti di stare attenti. Ad agosto era andato in vacanza a Porto Cervo, in Costa Smeralda, ed è tornato contagiato come successo a tanti questa estate: il coronavirus non fa sconti a nessuno. Nemmeno ai vip.