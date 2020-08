Maltempo: diramata l’allerta arancione sul litorale romano. Forte vento al sud

Scatta l’allerta arancione per le coste laziali, ed in particolare per i bacini nord e di Roma. Il bacino sud dovrebbe essere risparmiato: tuttavia resta l’allerta gialla in tutte le altre zone: previsti temporali su bacino Medio Tevere, appennino di Rieti, Aniene, bacini costieri sud e bacino del Liri; forte vento su bacini costieri nord, bacini di Roma e bacini costieri sud.

Questa nuova allerta meteo è valida dal primo mattino di domani, lunedì 31 agosto, e per le successive 12-18 ore. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, inoltre, e per le successive 12-18 ore si prevedono, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori tirrenici.