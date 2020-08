Aprilia: “Lazio dei Fuochi”, un convegno sull’incendio della Loas

Un convegno per “chiarire” il caso dell’incendio della Loas di Aprilia. A promuoverlo l’onorevole pontino Raffaele Trano (M5S). L’appuntamento è ad Aprilia venerdì 28 agosto presso l’Hotel Enea a partire dalle 17:30.

Sull’incendio della Loas è aperta un’indagine della Procura di Latina.

“Con il rogo della Loas e gli alti livelli di sostanze inquinanti registrati dai tecnici, gli annosi problemi ambientali di Aprilia sono diventati un caso. La città è circondata da aziende a rischio di incidente rilevante, con piani di sicurezza caratterizzati ancora da troppi vuoti, e da troppe realtà considerate meno rischiose ma che nei fatti diventano fonti di disastri. Dopo l’incendio alla Eco – X, cosa è cambiato per gli abitanti della fascia territoriale tra Pomezia e Cisterna che racchiude diversi nuclei industriali in continua evoluzione? Venerdì con l’aiuto di esperti di primo piano, cercheremo di approfondire la normativa del settore e fare chiarezza sulle informazioni frammentarie che stanno circolando in queste ore. Vogliamo fornire ai cittadini ed ai comitati che li rappresentano gli strumenti per comprendere le diverse sfaccettature e giungere ad una proposta di lavoro per il futuro. Il senso di questo convegno è proprio quello di evitare a tutti i costi che il Lazio diventi una nuova terra dei fuochi. Nessuno, né tecnici né politici, davanti a questo scempio, può girarsi dall’altra parte” – dichiara Trano.

Relatori:



D.ssa Nicoletta Valle, Biologa libero professionista; Giorgio Libralato, Ecologista e Perito ambientale



Introduce: Raffaele Trano, Deputato

della provincia di Latina



Modera: Clemente Pistilli, Giornalista de “La Repubblica”



Intervengono:



Monica Laurenzi, Assessora Ambiente Ecologia ed Energia, Comune di Aprilia



Davide Zingaretti, Consigliere comunale di Aprilia