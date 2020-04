Coronavirus, in tilt il sito FareLazio per accedere ai fondi per le aziende

Impossibile entrare sul sito “Fare Lazio” per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per le aziende colpite dal Covid-19.

La Regione aveva annunciato i 10 mila euro di finanziamento a tasso zero per le imprese fino a 9 dipendenti e le partite IVA danneggiate dall’emergenza coronavirus. Liquidità immediata e 5 anni per la restituzione, a partire da un anno dopo l’erogazione. Purtroppo però, come è già accaduto per il sito dell’Inps, il portale è andato in tilt. Anche i questo caso evidentemente non ha supportato l’alto numero di domande arrivate tutte insieme.

La situazione è stata denunciata anche da Fratelli d’Italia. “Il picco si è registrato il giorno 18 aprile, in cui è stato impossibile presentare la richiesta”.

“Di conseguenza, si richiede che, per tutti gli aventi diritto della Regione Lazio, il termine per la presentazione telematica delle richieste sia prolungato di almeno una settimana, permettendo così a tutte le attività più bisognose di poter presentare le istanze ostacolate da moltissimi problemi nei vari passaggi, partendo in primis dalla comunicazione, e soprattutto dal server, che dovrebbero essere i primi strumenti volti proprio a coordinare la corretta presentazione delle istanze, ma che invece creano delle discriminazioni nei confronti dei richiedenti, tra chi riesce a portare a termine questa richiesta d’aiuto d’economico e chi no”.