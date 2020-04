Coronavirus, lavoratori a casa senza salario. Uiltucs: “Fate presto, Inps cambi passo”

Ristoranti, bar, negozi e tante altre attività sono chiuse a causa del coronavirus. Lavoratori e lavoratrici senza stipendio che sono in grande difficoltà e in molti hanno lamentato alla UIltucs Latina le lungaggini dell’Inps nel lavorare le pratiche per ottenere i sussidi.

“Come categoria Uiltucs Latina, vogliamo lanciare l’appello dei migliaia di lavoratori che quotidianamente chiamano ed evidenziano le realtà ed gli strascichi veri di questa emergenza, lavoratori che chiedono l’immediato pagamento del sussidio dell’ammortizzatore sociale, ad oggi purtroppo ancora su carta, e non percepito.

Come Uiltucs Latina sentiamo il dovere di denunciare che manca la lavorazione delle pratiche da parte dell’Inps di Latina. Per questo insieme ai migliaia di lavoratori che attendono il sussidio chiediamo di fare presto! Interesseremo anche sua eccellenza il prefetto prima che sia troppo tardi, anzi per la Uiltucs Latina è già passato molto tempo, bisogna intervenire, rispettiamo le vicende purtroppo avvenute nella sede di Latina Inps”.

“Oggi si parla di FASE 2 e come segreteria Uiltucs Latina abbiamo l’obbligo ed il dovere di porre attenzione affinché questi lavoratori queste lavoratrici vengono messi in sicurezza dal sussidio, il quale non può essere erogato se l’Inps di Latina non lavora le pratiche.

Chiediamo all’Inps di Latina, invitando a nome di tutti i lavoratori e di tutte le famiglie di cambiare passo! I lavoratori sono in difficoltà, purtroppo non possono lavorare, quel sussidio è indispensabile”