Coronavirus, mascherine vendute a Latina a prezzi record

Le mascherine in questi giorni di emergenza per il Covid-19 sono introvabili e i prezzi lievitano. Impossibile acquistarne in farmacia o in ferramenta, perché sono terminate ovunque, anche a Latina.

In qualche esercizio commerciale però in questi giorni, anche nel capoluogo pontino, sono state consegnate e i fortunati che ne sono stati informati hanno potuto acquistarne, ma soltanto due a persona. Per il costo di 40 euro, 20 a euro a mascherina. Stiamo parlando delle FP2, con protezione media, maggiore rispetto a quelle chirurgiche, ma non totale come quelle con il filtro, le FP3.

La cliente non ha battuto ciglio e ha pagato, ben consapevole che le aziende che le stanno producendo hanno alzato i prezzi. La persona che le ha vendute, poi, ha fatto anche un grosso sconto e il prezzo finale è stato di 32 euro.

Di poco più alto, rispetto a quello pagato da un altra persona di Latina, qualche giorno fa, che sempre per due mascherine aveva sborsato 30 euro. Costi che sono così un po’ ovunque in Italia. Secondo un servizio di La7 si pagano in generale, quando si trovano, dai 13 e i 14 euro, fino a un massimo di 20. Sei mesi fa però non costavano certo così. E su Internet è ancora peggio, si arriva anche a oltre 100 euro.

E allora ci si arrangia come è possibile. Chi le trova comunque le acquista. Gli altri provano a seguire sistemi per farle in casa. Qualcuno usa anche i pannolini dei bambini più piccoli. Sperando che le misure e le restrizioni funzionino.