Coronavirus, nessun nuovo caso: diminuiscono i pazienti ancora positivi

Continua il trend positivo in provincia di Latina: anche oggi, 24 giugno, nessun nuovo caso di coronavirus.

I pazienti ancora positivi diminuiscono notevolmente passando da 47 a 39. Di questi 24 sono trattati a domicilio. Soltanto 15 persone quindi sono ancora ricoverate per il Covid sul territorio pontino e nessuno presso la Terapia intensiva del Goretti.

Si raccomanda sempre ai cittadini di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone e quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. L’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.