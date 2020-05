Coronavirus, nessun nuovo caso positivo in provincia di Latina

Non sono stati registrati tra ieri e oggi nuovi casi positivi in provincia di Latina. Dopo qualche giorno in cui il trend sembrava di nuovo in salita oggi una buona notizia. Intanto da ieri i negozi hanno iniziato a riaprire. Già dal fine settimana c’era fermento in città, come se si destasse da un lungo sonno.

Già oggi qualcuno è tornato dal parrucchiere, altri si sono fermati nei locali per un pranzo veloce: insomma piano piano e con le dovute precauzioni si torna a fare le cose di sempre.

Intanto, se il numero totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia resta fermo a 533, i ricoverati scendono ancora (oggi sono 30, 3 in meno rispetto a ieri) e salgono i guariti (7 in più).

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti. Complessivamente sono 172 le persone in isolamento domiciliare. In 10.200 hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl di Latina raccomanda sempre ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali.

Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.