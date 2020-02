Coronavirus, Ordine avvocati Latina chiede sospensione delle udienze

Il commissario prefettizio Giacomo Mignano, dopo essersi consultato con il vice presidente del Tribunale, ha inviato una lettera al Consiglio nazionale forense per chiedere la sospensione delle udienze come precauzione contro il diffondersi del Coronavirus Covid 19.

Il Cnf girerà la missiva al Ministero che dovrà prendere una decisione in merito. Mignano intanto, sempre in via precauzionale ha sospeso la formazione professionale degli avvocati e ha invitato tutti gli iscritti a recarsi al palazzo di giustizia di via Bruno Buozzi soltanto se necessario.

Nell’edificio sono comparsi i vademecum su come evitare la diffusione dei virus, le norme igieniche da seguire quindi, ma anche messaggi scritti ad hoc per invitare le persone a mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre e di restare dietro la linea gialla – quella delle file davanti gli sportelli – ove presenti.

