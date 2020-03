Coronavirus, positivo anche il governatore Regione Lazio Nicola Zingaretti

“Anche io ho il Coronavirus. Sto bene e sto seguendo i protocolli previsti in questi casi”. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha spiegato in un messaggio sulla sua pagina Facebook che è positivo al Covid-19. E’ fortunatamente in buone condizioni di salute e per questo è stato messo in isolamento nella sua abitazione.

Zingaretti ha spiegato che cercherà di seguire da casa tutti gli incontri che può. Sono in corso, come negli altri casi, controlli sulle persone con cui è stato a contatto.

Negativo invece il test effettuato sull’assesore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, che pure è stato in stretto contatto con il presidente.

“Sono risultato negativo al tampone – ha detto D’Amato – e in queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il Covid-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare il punto della situazione”.