San Felice Circeo, tromba d’aria in spiaggia: ombrelloni sui bagnanti

Tromba d’aria sul litorale di San Felice Circeo. Con il mare calmo e in cielo qualche nuvola, all’improvviso, verso le 12.30, gli ombrelloni sono stati divelti e sono volati in alto per decine di metri, almeno in tre stabilimenti e su un tratto di spiaggia libera.

Alcuni bagnanti, tra cui anche un bambino, al lido “Europa Beach” sono stati colpiti dagli ombrelloni impazziti ed è stata chiamata l’autoambulanza. Nulla di grave, ma una grande paura.

Non ci sono stati particolari danni alle strutture anche se anche i lettini sono stati spostati o rovesciati dalla forza del vento.