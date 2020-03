Lenola, morta al Dono Svizzero donna di 79 anni positiva al Coronavirus

Una donna di Lenola di 79 anni è morta questa mattina all’ospedale Dono Svizzero di Formia. E’ la prima persona deceduta che era positiva al Coronavirus in provincia di Latina. Si tratta di una donna di 79 anni che aveva patologie pregresse.

“Il Coronavirus è arrivato dalle nostre parti – ha detto il sindaco di Lenola, Fernando Magnafino, dopo aver avuto la notizia – Adesso tutti abbiamo paura. E’ normale avere paura ma ora più che mai bisogna essere uniti e rispettare le misure che ci vengono indicate nei vari decaloghi da chi sta gestendo questa emergenza sanitaria.

Lavarci spesso le mani, osservare la massima igiene dei luoghi, mantenere la distanza di sicurezza… Sono regole fondamentali per creare una barriera al virus. Vi chiedo uno sforzo per fronteggiare quella che potrebbe diventare un’emergenza. Tutti i gruppi consiliari stanno lavorando fianco a fianco. Ma anche voi dovete dimostrate maturità.

La Asl di Latina sta cercando di tracciare gli spostamenti e i contatti dei pazienti affetti da Coronavirus, ma è un’operazione molto lunga. Intanto, chi pensa di avere avuto contatti sospetti, anche minimi,, è bene che resti a casa, in via precauzionale, magari esca solo per cose importanti, in attesa che la direzione sanitaria ci dia le giuste disposizioni. Invito tutti ad evitare di scrivere sui social notizie non veritiere o dati falsi. Bisogna attenersi ai dati ufficiali”.