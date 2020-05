Coronavirus, possibile andare in auto con tutta la famiglia: i chiarimenti della Regione Lazio

La Regione Lazio spipega le disposizioni previste dal 4 maggio per questa Fase 2 di lotta contro il nuovo coronavirus. E dice che è garantita la mobilità dei nuclei familiari: “Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro e con utilizzo di mascherina (questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi)”.

Questo si legge nelle slide diffuse oggi, 2 maggio 2020, dopo la conferenza stampa di Zingaretti, Leodori e D’Amato, durante la quale è stato presentato il vademecum e il calendario per la ripartenza di tutte le attività produttive, a partire da lunedì.

Questo risponde almeno ad una delle domande che tutte le famiglie si stanno ponendo in questi giorni: si potrà tornare in auto insieme a coniugi e figli? Almeno da questa spiegazione sembra di sì, quindi si potrà anche andare insieme al mare a fare attività fisica: passeggiate, corsette e giri in bici. Al mare, o in aree verdi che dal 4 maggio saranno riaperte. Ancora chiuse invece le aree attrezzate per il gioco dei bambini, così come disposto dal Dpcm del 26 aprile scorso, così come non sarà possibile svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto.

Così si potrà andare al parco, ma non utilizzare le giostre (probabilmente perché impossibile igienizzarle tra un utilizzo e un altro), utilizzando le mascherine e mantenendo sempre la distanza di almeno un metro.

Per il resto durante la conferenza stampa è stato specificato che i supermercati resteranno aperti di nuovo fino alle 21 e riapriranno alle 8 di mattina. Allo Spallanzani dal prossimo mese, infine, inizierà la sperimentazione del vaccino.