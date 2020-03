Coronavirus, riapre a Gatea il reparto malattie infettive dell’ex ospedale Monsignor Di Liegro

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova il Servizio sanitario nazionale. Il numero delle persone che necessitano di un posto in malattie infettive o in terapia intensiva aumenta ogni giorno. Per far fronte all’emergenza a Gaeta riapre il reparto malattie infettive dell’ex ospedale “Monsignor Di Liegro”. Dodici posti letto in più con camere pressurizzate che potrebbero essere determinanti.

La Asl di Latina ha accolto la richiesta del sindaco Cosmo Mitrano finalizzata ad avere nuovi spazi sul territorio per meglio fronteggiare la pandemia.

“Ringrazio di cuore il direttore generale dell’Asl, Giorgio Casati – ha detto il sindaco – e tutti i medici che hanno prontamente dato la disponibilità e sostenuto la mia proposta di dotare il nostro territorio di ulteriori posti letto per pazienti con problemi respiratori anche da Covid-19, qualora ce ne fosse la necessità”.

Il reparto sarà pronto nei prossimi giorni, sperando comunque che “non ce ne sia bisogno”.

La riattivazione del reparto di malattie infettive, aggiunge il sindaco, “servirà ad alleggerire i 7 posti letto ubicati in medicina di emergenza dell’ospedale Dono Svizzero di Formia”, sottolineando che un altro obiettivo è di continuare a tenerlo aperto anche una volta terminata l’emergenza.