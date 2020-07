Coronavirus, triplicati i casi nel Lazio. A Latina i tamponi sui migranti arrivati ieri

Latina ha registrato, nelle ultime 24 ore, un solo caso di positività al coronavirus: non è comunque una buona notizia, perché la provincia veniva da due giorni a zero contagi. Torna purtroppo a crescere anche la curva anche nel Lazio: dai dieci casi di ieri, siamo passati ai 34 odierni. Più che triplicati. E di questi sono 16 quelli di importazione, un fenomeno ormai in aumento, tanto da rendere necessaria un’ordinanza regionale: oggi sono otto i casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazione, tra cui anche quello pontino.

Intanto hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. Sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

Per quanto riguarda i tamponi, sono stati effettuati anche quelli sui 57 migranti (tra cui 3 donne e 15 minorenni) arrivati a Latina ieri sera da Lampedusa e collocati presso l’ex Rossi sud. In serata si dovrebbero conoscere i risultati.