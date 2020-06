Una targa in segno di riconoscenza per l’impegno profuso da tutti gli operatori in questi mesi di emergenza sanitaria per il Covid: sarà svelata domani, martedì 30 giugno, all’ingresso dell’ospedale civile Santa Maria Goretti dal sindaco di Latina Damiano Coletta. La giornata è stata scelta per la ricorrenza dell’anniversario della posa della prima pietra della città.

Nei giorni scorsi il sindaco era già andato in visita all’ospedale insieme al prefetto Maria Rosa Trio, al direttore generale della Asl Giorgio Casati e al direttore sanitario dell’ospedale Sergio Parrocchia, con i vertici di questura, carabinieri e guardia di finanza per ringraziare il personale sanitario. “Solo il lavoro di squadra ci fa raggiungere obiettivi positivi” – aveva detto il prefetto.