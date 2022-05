Covid, 176 nuovi casi in provincia nelle ultime 24 ore

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 176 nuovi casi di contagio e nessun decesso registrato in provincia.

Il bollettino inoltre registra 35 nuove guarigioni e nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore.

Brusca frenata per la campagna vaccinale che porta una sola vaccinazione in più nell’ultima giornata trascorsa, per la terza dose, mentre ancora nessuna vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

Fondi 38

Latina 32

Aprilia 33

Formia 10

Sezze 10

Cisterna di Latina 7

Priverno 7

Sabaudia 6

Castelforte 4

Cori 4

Minturno 4

Sermoneta 4

Prossedi 3

Roccagorga 3

Sonnino 3

Gaeta 1

Itri 1

Monte San Biagio 1

Ponza 1

Rocca Massima 1

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Terracina 1