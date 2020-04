Covid-19, 6 nuovi contagi in provincia di Latina: 2 a Fondi e 2 a Terracina

Sono 6 i nuovi casi positivi in provincia di Latina tra ieri e oggi (2 aprile 2020). Di questi 5 sono trattati a domicilio. I nuovi contagi sono 2 a Terracina, ancora 2 a Fondi, 1 a Cisterna e 1 a Gaeta.

E’ morta una 83enne di Fondi, una donna di 83 anni con precedenti patologie. Si tratta purtroppo del 14esimo decesso in provincia di Latina e il quinto a Fondi. Era ricoverata al Goretti.

In totale i casi positivi in provincia hanno superato i 300 (304 per la precisione). Di questi 112 sono ricoverati e 30 in totale sono invece i guariti.

Complessivamente, sono 1.961 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 3.228 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Ieri sono stati resi operativi 8 nuovi posti di Terapia intensiva Covid-19 presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.