Covid Latina, avviati i controlli sui prezzi: Forte ringrazia il prefetto

Sono stati avviati a Latina anche i controlli sui prezzi. Nei giorni scorsi diverse erano state le segnalazioni di aumenti ingiustificati e gravi vista la situazione di emergenza sanitaria ed economica in tutto il Paese. Anche il consigliere regionale e comunale Enrico Forte (Partito democratico), aveva fatto presente la situazione e scritto al prefetto.

“Vorrei ringraziare il prefetto di Latina, Maria Rosa Trio – ha commentato oggi (2 aprile) Forte – per essersi attivata nel monitorare le segnalazioni ricevute dai cittadini in merito ad ingiustificati aumenti di prezzo al dettaglio su beni di prima necessità e non solo. In un momento come questo, salvaguardare le famiglie dalle speculazioni è un gesto importante e responsabile, ed è bello constatare la presenza dello Stato sul territorio in momenti di emergenza come questo”.

Forte è intervenuto anche per le misure a favore di famiglie e imprese. “In ordine all’emergenza Covid – ha detto – ritengo che la task force istituzionale per il Comune di Latina sia una occasione per lanciare e valutare proposte, rivoluzionare ed ammodernare la macchina amministrativa, il sistema di gestione del territorio, i rapporti tra Comune e cittadini.

La priorità oggi è garantire che le risorse dei buoni spesa disposti da Regione e Stato arrivino ad una platea il più ampia possibile ed in maniera equa: pertanto la rete di solidarietà, composta da parrocchie, volontariato religioso e laico, va tenuta in grande considerazione nell’individuare i bisognosi. Mettiamo da parte la burocrazia e facciamo prevalere il buon senso per essere il più veloci possibile

In seconda istanza, l’invito che faccio all’amministrazione è di non interrompere la catena dei pagamenti verso fornitori, imprese, soggetti economici che insistono nel territorio comunale. Sbloccare eventuali crediti, e lo dico non solo per il Comune di Latina, oggi sarebbe un grande segnale verso il tessuto produttivo locale”.