Covid-19, la Provincia di Latina aderisce alla Giornata ricordo delle vittime

La Provincia di Latina aderisce alla Giornata del ricordo delle vittime del Covid-19. Domani, 31 marzo, il Tricolore sarà a mezz’asta nella sede di via Costa e alle 12 sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e stringersi attorno alle loro famiglie.

Il presidente della Provincia Carlo Medici ha accolto l’appello lanciato dal presidente della Provincia di Bergamo – uno dei territori maggiormente colpiti da questa pandemia – e fatto proprio dall’Unione province italiane aderendo all’iniziativa per dedicare la giornata del 31 marzo al ricordo delle vittime del Covid.

“Si tratta di un’iniziativa – sottolinea Medici – che intende creare una totale condivisione della difficoltà del momento sull’intero territorio italiano e per tutti i cittadini, un momento di unione condivisa da tutti i presidenti delle Province per comunicare la vicinanza delle istituzioni ai cittadini, in particolare a chi sta soffrendo per la perdita di un familiare”.

Medici rivolge inoltre un invito a tutti i cittadini della provincia pontina a condividere questa iniziativa osservando ciascuno nella propria abitazione un minuto di silenzio.