Registrati 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore in tutta la provincia di Latina.

Continuano a non essere registrati decessi per coronavirus. Vaccinate nelle ultime 24 ore 4571 persone.

Qui di seguito in dettaglio i contagi per città:

Cisterna di Latina 7

Aprilia 5

Terracina 5

Fondi 3

Minturno 3

Latina 2

Formia 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sezze 1