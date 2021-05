Presentato il Girasoli Tour, viaggio di Utopia 2000 nell’Italia che “resiste”

Partirà da Bevagna (PG) il 10 giugno e si concluderà il 15 luglio il “Girasoli Tour” organizzato dalla Cooperativa Utopia 2000. Al seguito ci sarà una piccola troupe televisiva capitanata Renato Chiocca, giovane regista di Latina, che realizzerà un docufilm che verrà proiettato nelle scuole al fine di promuovere tra i più giovani la cultura della legalità, dell’economia sostenibile e dell’impegno civile.

Stamane durante la conferenza stampa ufficiale del progetto, svoltasi online, sono state presentate le tappe che interesseranno l’ambizioso progetto.

Un viaggio alla scoperta di alcune realtà italiane che ancor prima della pandemia si erano già rimboccate le maniche per contribuire a costruire uno sviluppo sostenibile e un’economia solidale nei propri territori. In pratica “Girasoli tour” è un viaggio nell’Italia che resiste, come recita “Viva l’Italia”, canzone di Francesco De Gregori, nell’Italia empatica e innovativa.”

“Visiteremo alcune realtà, grandi o piccole, note o sconosciute – ha spiegato Massimiliano Porcelli, presidente di Utopia 2000 – che realizzano filiere virtuose di economia sociale e/o circolare o che svolgono la propria attività di produzione o di erogazione di servizi all’interno di un quadro di sviluppo, articolato su almeno uno di questi elementi: economia sociale e/o solidale, promozione della legalità, sviluppo sostenibile, green economy, responsabilità sociale aziendale, inclusione fasce più deboli e sostegno all’infanzia e adolescenza”.

Queste le tappe: Bevagna, Assisi, Perugia, Isola Polvese sul Trasimeno, Cortona, Reggello, Firenzuola, Bologna, Correggio, Legnago, Padova, Vicenza, Verona, Trento, Desenzano sul Garda, Fidenza, La Spezia, Peccioli, Rispescia, Orbetello, Monte Argentario, Civitavecchia, Ostia, Cori, Carpineto Romano, Roccagorga, Ventotene, Roccamonfina, Napoli, Salerno, Castelvetere sul Calore Colle D’Anchise, Marina di Lesina, Vasto, Loreto Aprutino, Cupra Marittima, Ascoli Piceno, Norcia, Bevagna.