Covid, 667 nuovi casi in provincia nelle ultime 24 ore

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 667 nuovi casi di contagio, e nessun decesso registrato in provincia.

Il bollettino segnala 221 nuove guarigioni e 2 ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 308 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 18 con la prima dose, 77 con la seconda, 193 con la terza e 20 con la quarta, per gli adulti, mentre invece per i bambini dai 5 agli 11 anni non sono state effettuate vaccinazioni.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

Latina 168

Aprilia 72

Terracina 55

Fondi 48

Formia 40

Minturno 31

Sezze 27

Priverno 25

Cisterna di Latina 24

Pontinia 21

Gaeta 20

Sabaudia 20

Itri 16

Sonnino 14

Castelforte 13

Cori 13

Sermoneta 11

Santi Cosma e Damiano 8

Norma 7

San Felice Circeo 7

Roccagorga 6

Monte San Biagio 4

Ponza 4

Lenola 3

Prossedi 2

Rocca Massima 2

Bassiano 1

Campodimele 1

Maenza 1

Roccasecca dei Volsci 1

Spigno Saturnia 1

Ventotene 1