Norma, revenge-porn: 25 enne finisce in carcere

I Carabinieri di Norma, hanno posto in custodia cautelare in carcere, un giovane di anni 25, cittadino italiano, sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo pontino, concordante pienamente con gli esiti investigativi del Comando, che hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, per i reati di Atti Persecutori, lesioni personali, il cosiddetto Revenge-Porn nei confronti dell’ex ragazza non convivente.

La condotta del giovane, è degenerata in quanto incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, con condotte ripetute di molestie, minaccia ed aggressioni che inducevano la vittima ad avere fondato motivo di paura per la sua incolumità fisica.

Inoltre il giovane dopo aver ricevuto o comunque acquisito immagini e video a contenuto

sessualmente esplicito ritraenti la vittima, le inviava a terze persone senza il consenso di quest’ultima.