Covid, Gaeta: in 3 per portare il cane dal veterinario. Denunciati

In 3 per portare il cane dal veterinario, denunciati dalla polizia di Gaeta. E’ accaduto ieri: una donna è stata fermata in auto con altre due persone e ha spiegato che stavano portando l’animale per una visita presso una struttura sanitaria.

La motivazione per uscire era valida per la signora, ma non per i due suoi parenti che neanche vivevano con lei. Per questo nei loro confronti è scattata la denuncia per violazione dei decreti ministeriali per contenere i contagi da Coronavirus.

Nel primo pomeriggio, inoltre, gli agenti hanno fermato, sempre a Gaeta, due sedicenni apparentemente a spasso sul lungomare, invitandoli a rincasare. I ragazzi però hanno detto di essere diretti al supermercato, così hanno proseguito. Peccato però che dopo un paio d’ore, senza alcuna busta della spesa al seguito, sono stati individuati mentre bevevano birra e fumavano con tre loro concittadini maggiorenni. L’assembramento vietato per il Coronavirus, alla vista degli agenti veniva sciolto, in quanto la combriccola si dava a precipitosa fuga, scavalcando la recinzione di un cantiere navale.

Convinti di averla fatta franca, hanno trovato invece all’uscita dalla proprietà privata, dal lato opposto del cantiere, i poliziotti che li hanno fermati e controllati. Alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine. Pur dichiarando che effettivamente non avevano alcun giustificato motivo per incontrarsi, venivano tutti denunciati per la violazione dell’articolo 650 del codice penale I due sedicenni dovranno rispondere delle loro condotte alla Procura per i Minorenni di Roma.