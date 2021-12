Covid, impennano i contagi: 327 nuovi positivi in provincia

Impennano i contagi in provincia. La morsa del Covid torna a far paura con 327 nuovi contagi in provincia in un solo giorno segnalati dal nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina.

Fortunatamente nessun decesso, dato che a confronto dei mesi passati evidenzia come la copertura vaccinale stia facendo il suo corso.

Somministrate nelle ultime 24 ore ben 4815 dosi delle quali 294 prime dosi, 557 seconde dosi e 3964 terze dosi.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono 22 e nello specifico:

Latina 102

Aprilia 82

Cisterna 32

Priverno 20

Sezze 17

Terracina 16

Sabaudia 12

Fondi 10

Pontinia 7

Gaeta 5

Minturno 5

Sermoneta 4

Formia 3

Cori 2

Itri 2

Roccagorga 2

Castelforte 1

Maenza 1

Monte San Biagio 1

Prossedi 1

Santi Cosma e Damiano 1

Ventotene 1