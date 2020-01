Latina, marijuana nel marsupio e nella matrioska: 30enne denunciato

Nel marsupio coltello e marijuana, altra erba nella bambola matrioska: 30enne di Latina fermato e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Fermato dalla Polizia in via Ofanto, nella tarda mattina di oggi, ha subito mostrato segni di insofferenza al controllo, motivo per cui è scattata da parte degli agenti della Squadra Volante la perquisizione personale. Nel marsupio che aveva con sè sono stati trovati un coltello a serramanico e 19 grammi di marijuana. Quindi la perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione dove in un cassetto della cucina, gli agenti hanno trovato una bambola matrioska contenente una busta trasparente con altri quindici grammi di marijuana. Il tutto è stato posto sotto sequestro, compreso un bilancino di precisione.

La persona fermata, accompagnata presso gli uffici della Questura, identificata per M.F. è risultata una vecchia conoscenza della forze dell’ordine. Il 30enne è stato deferito per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti all’offesa.

