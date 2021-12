Terracina, “Natale in Corso d’Opera”: un’occasione per promuovere il patrimonio storico

Il Comitato Esercenti del Centro Storico alto, costituitosi appositamente per l’occasione, organizza un “Natale in Corso d’Opera”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Terracina, e con la collaborazione di tre rinomate Associazioni culturali e di una Cooperativa di artisti di strada, ha trovato l’adesione di ben 26 tra attività commerciali, laboratori artigianali, studi d’arte e associazioni culturali che operano sul Centro Storico alto.

Rispondendo alla necessità di creare un’occasione per promuovere il patrimonio storico, architettonico, monumentale e paesaggistico della città, contribuendo così alla riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico alto di Terracina in qualità di “Città d’Arte”, muovendosi negli obiettivi indicati dai principi del nuovo Piano per la Mobilità Sostenibile che si sta finalmente delineando attraverso il percorso avviato dall’Amministrazione Comunale, si è costruita una proposta articolata in un programma che, partendo da sabato 18 dicembre 2021 fino a domenica 9 gennaio 2022, e attraverso diversi appuntamenti, avesse la finalità di arricchire, con momenti culturali, sociali e di svago, il periodo delle festività natalizie nel Centro Storico alto di Terracina.

Una proposta che, nel pieno rispetto delle normative messe in atto per contrastare il contagio della pandemia da Covid 19, svolgendosi tutta all’aperto e in forma itinerante, si spera possa trovare l’interesse dei cittadini e dei molti visitatori che durante le feste decidono di venire su a Terracina alta.

Il programma si articola attraverso cinque percorsi ben delineati:

1) Percorso artistico: “Pose in Opera”, un’installazione fotografica composta da 15 grandi stampe di immagini appositamente realizzate in collaborazione con il Museo Civico, collocate lungo il Corso Anita Garibaldi, Piazza Municipio, arrivando fino a Piazza Domitilla, che riproducono altrettanti reperti archeologici presenti nel Museo aventi a soggetto ritratti scultorei di epoca antica. Un progetto, a cura di Mauro Palazzi con fotografie di Ilaria Bruni (direttrice del Polo Museale della Città), mirato a portare all’aperto il nostro patrimonio culturale per un suo adeguato apprezzamento e una migliore valorizzazione.

2) Percorso culturale: tre appuntamenti di visite organizzate in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia Sede di Terracina con tre temi riguardanti altrettanti personaggi storici messi in relazione con il paesaggio culturale e artistico della città (Terracina al tempo di Augusto; Terracina al tempo di Dante; Terracina al tempo di Pio VI)

3) Percorso musicale: quattro appuntamenti di musica itinerante che si svolgeranno lungo tutto il tragitto del Centro Storico alto in collaborazione con l’Associazione “Canto di Eea” e il gruppo di musicisti “Etnosonica”, l’Associazione “il Sandalo” e il gruppo dei “Musici Viatores”

4) Percorso di animazione: due appuntamenti con gli spettacoli organizzati in collaborazione con la Cooperativa di artisti di strada e il gruppo “Mylifeanimation”

5) Percorso enogastronomico: degustazioni a tema organizzate in collaborazione con le attività del settore presenti sul Centro Storico alto.