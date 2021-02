Covid Latina, 144 contagi e un morto. Dal 4 marzo vaccini ai più vulnerabili

L’ultimo bollettino Covid dell’Asl di Latina segnala 144 nuovi contagi. Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Un solo decesso registrato, quello di una persona 73enne con patologie pregresse di Santi Cosma e Damiano.

Totale guarigioni 44 nelle ultime 24 ore.

D’Amato dichiara: “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+3.922) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.341 casi positivi (-6), 12 i decessi (-8) e +1.192 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%”.

Intanto continua la campagna vaccinale. Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili (individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute) che ancora non sono stati programmati dalle strutture dove sono in cura. Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione per patologia e la tessera sanitaria.

Per gli over 70 le prenotazioni partiranno invece venerdì 5 marzo per le classi d’età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943). Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria.

Lunedì 8 marzo sarà possibile, oltre che dal proprio medico di medicina generale, prenotare per le classi d’età 65 e 64 anni (nati 1956 e 1957). Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. Stante le dosi attualmente disponibili le prenotazioni potranno essere programmate anche dopo i 30 giorni.

Di seguito le specifiche comune per comune.