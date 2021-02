Tris del Latina a Giugliano, il sogno promozione continua

Tabellino

GIUGLIANO – LATINA 0-3

GIUGLIANO 1928 (3-5-2): Mola, Longobardo, Marotta (12’ st Silva), Castagna (12’ st Conte), Russo G. (39’ st Kamara), Stendardo, Micillo, De Luca, Negro, Orefice, Cozzolino (12’ Abonckelet). A disp. Mariano, Mambella, Russo L., Silvestre, Conte, Abonckelet, Camara, Aruta, Silva

All. Imbimbo

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Sevieri (23’ Bardini), Di Renzo (20’ st Calabrese), Corsetti, Barberini, Alessandro (15’ st Sarritzu), Orlando, Allegra (33’ st Di Emma), Mastrone, Giorgini, Atiagli (23’ st Pompei). A disp. Gallo, Pompei, Di Emma, Ricci, Calagna, Calabrese, Bardinim Pastore.

All. Di Terlizzi (Scudieri squalificato).

Marcatori: 23’ pt Allegra, 43’ st Calabrese, 47’ st Corsetti

Aribitro: Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Asciamprener Rainieri di Milano e Pinna di Pinerolo.

Ammoniti: 43’ pt Russo G. (G), 8’ st Sevieri (L), 12 De Luca (G), 14’ st Longobardo (G), 40’ st Barberini (L)

Note: recupero 2’ pt e 3’ st

Angoli: Giugliano – Latina 7-6

Match

Rotondo successo del Latina in casa del Giugliano, ma non tragga in inganno il risultato finale. Allo stadio De Cristofaro, come prevedibile, è stata più dura del previsto al cospetto di un avversario rinforzato dal mercato e voglioso di recuperare terreno perduto anche in virtù dei cinque match da recuperare. L’ultimo posto dei campani era ed è pertanto relativo.

Primo tempo sicuramente migliore del primo per i pontini, molto insidiosi e meritatamente in vantaggio, più arroccati nel corso nella propria metacampo nel corso della ripresa, in cui ha detto la sua il portiere Alonzi.

Scampato il pericolo del 15′, con Orlando provvidenziale nel salvataggio nei pressi della linea di porta, il Latina ha trovato il vantaggio firmato da Allegra, pronto a svettare su calcio d’angolo e fortunato nel trovare un incerto Mola, che si è lasciato sfuggire il pallone dai guantoni.

I gol della sicurezza in conclusione di partita. Il raddoppio al 42′ della ripresa, secondo gol in nerazzurro di Calabrese, abile nel saltare l’avversario con un sombrero e segnare sul primo palo.

Il tris concluso in pieno recupero. Corsetti, suggellando un’ottima prova, appoggia in rete sul secondo palo un assist di Sarritzu.

Mercoledì pomeriggio snodo di campionato nelle gare di recupero: Muravera – Latina e Monterosi – Vis Artena