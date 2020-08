La titolare del locale Centoundici di via del Lido lamenta un ritardo nella riapertura dopo la chiusura disposta per un cliente contagiato dal coronavirus.

Intanto aggiorna sulla situazione spiegando come il padre del ragazzo ha chiamato scusandosi per l’accaduto. “Un bel gesto – ha detto una delle proprietarie – che abbiamo molto apprezzato”.

Sia la famiglia – ha raccontato sempre il genitore al telefono – che i ragazzi che il 28 luglio erano al locale per trascorrere la serata – si sono sottoposti a tampone e l’esito è per tutti negativo.

“Questo ci fa ben sperare – dice ancora la titolare che però non si spiega perché ancora non sia arrivato l’ok per la riapertura. Sabato scorso abbiamo subito provveduto alla sanificazione e ci siamo sottoposti ai tamponi. Abbiamo inviato alla Asl tutti i documenti richiesti. Restiamo in attesa”.