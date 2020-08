Un brand turistico per la provincia di Latina per rilanciare il settore

Un brand turistico per la provincia di Latina. Se ne è parlato in videoconferenza, su iniziativa del presidente Carlo Medici, durante il Tavolo di coordinamento sul tema. All’incontro, che ha fatto seguito a quello del 13 febbraio scorso e dopo una lunga interruzione delle attività a causa dell’emergenza Covid, hanno partecipato, oltre allo stesso Medici, un delegato dell’assessore regionale al Turismo, sindaci e assessori dei Comuni della Provincia, i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori del settore turistico.

L’obiettivo è il rilancio del settore turistico del territorio pontino facendo della sua varietà e della sua ricchezza un elemento di forza. L’idea è quella di avviare una collaborazione per promuovere un’identità unitaria del territorio e un’offerta turistica varia e di qualità partendo da una visione di insieme condivisa. Si vuole arrivare a firmare un vero e proprio Protocollo di intesa con i Comuni per formalizzare la collaborazione.

La Provincia svolgerà un ruolo di coordinamento delle attività fornendo supporto amministrativo ai Comuni e mettendo a disposizione i locali provinciali per lo svolgimento degli incontri del Tavolo permanente di confronto assicurando il supporto logistico, l’assistenza amministrativa e di segreteria del coordinamento.

“Come Provincia – ha sottolineato Medici – abbiamo l’interesse a creare un’immagine unitaria del territorio pontino e una visione di insieme al fine di presentare un’offerta turistica che, da un lato, rispecchi la ricchezza del territorio e, dall’altro, ne valorizzi il carattere unitario e le potenzialità attrattive.

La Ttg di Rimini costituisce la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia, uno degli eventi di maggiore risalto sia a livello nazionale che internazionale e rappresenta un’ottima vetrina per promuovere il territorio provinciale nel suo complesso e instaurare proficui rapporti sia istituzionali che commerciali con gli enti e gli operatori del settore. L’idea è quella di partecipare congiuntamente alla manifestazione e mettere in vetrina la nostra offerta turistica”.