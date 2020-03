Covid Lazio, 199 nuovi casi. D’Amato: “Trend in leggero calo”

Sono oggi (27 marzo 2020) nel Lazio 199 i casi positivi in più rispetto a ieri. I dati li ha diffusi l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

“Registriamo – ha detto D’Amato un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10% ovvero al 9,5%. Sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo circa 1/3 del totale e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l’attenzione. Sono partite le verifiche nelle case di riposo. Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unità arrivando a 164 totali ed è avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al Covid-19 ed è andato tutto bene”.

La Regione Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 68mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.800 medici di famiglia e 230 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i Dpi – dispositivi di protezione individuale – oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 200mila mascherine chirurgiche, 1000 mascherine FFP2 e 1.000 mascherine FFP3, 1000 maschere con visiera, oltre 10mila calzari, 5.000 guanti e 1000 occhiali.

Per quanto riguarda la provincia di Latina all’Ospedale di Gaeta sono ormai operativi 12 posti letto dedicati. Al Goretti da martedì 31 marzo saranno attivati 6 posti di rianimazione Covid. Da attivare ulteriori 68 posti letto. Il Comune di Fondi, infine, si sta attivando un teleconsulto per seguire i cittadini positivi in isolamento domiciliare.