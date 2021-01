Covid, Lazio mette a disposizione 51 milioni per i ristori alle imprese: come fare domanda

Da oggi, lunedì 11 gennaio 2021, è stato pubblicato un avviso pubblico per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per imprese, artigiani, commercianti, micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa del Covid-19 e colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. Si tratta di 51 milioni di euro a fondo perduto e si potrà richiedere fino a 25mila euro per ogni impresa. Così ha annunciato oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Come accedere ai fondi:

La partecipazione al bando sarà possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che sarà attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa.

Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo.

L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione.